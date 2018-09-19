Майкл Помпео: Санкции – часть усилий по денуклеаризации КНДР

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Международные санкции против КНДР являются неотъемлемой частью усилий по денуклеаризации. Об этом написал 17 сентября на своей странице в Twitter госсекретарь США Майкл Помпео. Он отметил, что США нацелены на неукоснительное выполнение международных санкций. Такую же позицию Помпео озвучивал и 14 сентября в ходе пресс-конференции. Тогда он подчеркнул важность антисеверокорейских санкций в усилиях американского президента Дональда Трампа по денуклеаризации Корейского полуострова. Слова Майкла Помпео в преддверии межкорейского саммита могут расцениваться как готовность сохранять давление на Север при международной поддержке.