РК и Япония развивают молодёжный обмен

18 сентября в Сеуле второй замминистра иностранных дел РК Чо Хён провёл встречу с делегацией японского фонда культурного обмена, активно сотрудничающего с РК. Чо Хён выразил надежду на то, что в этом году совместные проекты будут направлены на обмен между молодёжью двух стран. Он призвал фонд оказать содействие в этом вопросе, а также в сфере трудоустройства молодых южнокорейских экспертов в Японии. Между тем, глава делегации Масаки Оно заявил, что фонд будет продолжать сотрудничество с заинтересованными организациями РК в целях укрепления двусторонних отношений и развития молодёжного обмена.