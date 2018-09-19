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Культура

РК и Япония развивают молодёжный обмен

Write: 2018-09-19 11:24:36Update: 2018-09-19 12:28:39

РК и Япония развивают молодёжный обмен

18 сентября в Сеуле второй замминистра иностранных дел РК Чо Хён провёл встречу с делегацией японского фонда культурного обмена, активно сотрудничающего с РК. Чо Хён выразил надежду на то, что в этом году совместные проекты будут направлены на обмен между молодёжью двух стран. Он призвал фонд оказать содействие в этом вопросе, а также в сфере трудоустройства молодых южнокорейских экспертов в Японии. Между тем, глава делегации Масаки Оно заявил, что фонд будет продолжать сотрудничество с заинтересованными организациями РК в целях укрепления двусторонних отношений и развития молодёжного обмена. 
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