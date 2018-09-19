Юг и Север Кореи подписали соглашение о снижении напряжённости

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Министры обороны РК и КНДР Сон Ён Му и Но Гван Чхоль подписали в среду в Пхеньяне соглашение, предусматривающее снижение напряжённости на Корейском полуострове и предотвращение случайных военных столкновений. Документ подписан в рамках реализации заключённой 27 апреля Пханмунчжомской декларации, предусматривающей прекращение «враждебных действий» в отношении друг друга и устранение «опасности войны». Новое соглашение конкретизирует достигнутые ранее договорённости. Оно предусматривает установление 10-километровой буферной зоны вдоль сухопутной границы, в которой запрещены артиллерийские стрельбы и военные учения. Аналогичные буферные зоны шириной 80 км устанавливаются на границах между Югом и Севером в Восточном и Жёлтом морях с целью предотвращения столкновений между военными кораблями. До конца года обе стороны обязались вывести из демилитаризованной зоны по 11 постов охраны. После подписания соглашения президент РК Мун Чжэ Ин сообщил о наличии планов скорейшего возобновления работы межкорейского военного комитета. Он будет заниматься мониторингом процесса выполнения договорённостей в военной сфере, поддерживая диалог и сотрудничество в целях предотвращения случайных вооружённых столкновений.