В октябре в РК выступят северокорейские артисты

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В октябре в РК пройдут концерты северокорейских художественных коллективов под названием «Осень пришла». Договорённость об этих концертах была достигнута в апреле, когда в Пхеньяне южнокорейские артисты провели концерты под названием «Весна приходит». Она была подтверждена на последнем межкорейском саммите в Пхеньяне. В июле министерство культуры, спорта и туризма РК запросило у северокорейской стороны программу концерта художественной делегации Севера из-за необходимости определить конкретные сроки мероприятия. Как только Север даст ответ, на Юге приступят к подготовке мероприятия. Как сообщил ранее министр культуры, спорта и туризма РК То Чжон Хван, северокорейский лидер Ким Чон Ын проявил большой интерес к южнокорейским артистам, которые выступали в Пхеньяне. Именно тогда было принято решение об ответном выступлении северян в Сеуле. По сообщению министерства, планируются два концерта – по одному в Сеуле и в одной из провинций. Северокорейский художественный ансамбль «Самчжиён» дал концерты 8 февраля в Центре искусств Каннына провинции Канвондо, а 11 февраля в Национальном театре в Сеуле. На последнем концерте присутствовали президент РК Мун Чжэ Ин и члены северокорейской официальной делегации. Это было первое выступление северокорейских артистов в РК с августа 2002 года.