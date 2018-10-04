Южнокорейская делегация прибыла в Пхеньян для участия в праздничных мероприятиях

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Южнокорейская делегация, в составе которой около 160 человек, прибыла в четверг в Пхеньян, где состоятся праздничные мероприятия по случаю 11-ой годовщины межкорейской декларации от 4 октября 2007 года. Делегацию возглавляет министр по делам воссоединения РК Чо Мён Гюн. В её составе представители правительства, Национального собрания, фонда имени Ро Мун Хёна, профсоюзов, религиозных кругов и деятели культуры. Основные мероприятия пройдут в пятницу. Годовщина подписания декларации в столь широких масштабах отмечается впервые.