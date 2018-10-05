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Полиция усилит борьбу с распространителями фальшивых новостей. Об этом сообщил на состоявшейся 8 октября пресс-конференции в Сеуле начальник полицейского управления РК Мин Гап Рён. По его словам, 12 сентября полиция приступила к реализации специальных мер, и на данный момент выявлено 37 нарушений. В 21 случае был направлен запрос о блокировке, а в отношении остальных 16 ведётся расследование. В полиции образована специальная группа, которая будет отвечать за пресечение распространения ложных новостей и анализ соответствующей информации. В зависимости от тяжести преступления, за распространение фальшивых новостей может грозить наказание от административного взыскания до лишения свободы на срок до семи лет.