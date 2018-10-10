13 октября Мун Чжэ Ин отправится с визитом в страны Европы

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Президент РК Мун Чжэ Ин 13 октября отправляется в поездку по странам Европы, которая продлится до 21 октября. В администрации главы государства отметили, что это турне даст толчок к укреплению поддержки мировым сообществом денуклеаризации Корейского полуострова. Глава государства посетит Францию, Италию, Ватикан, Бельгию и Данию. Он, в частности передаст Папе Римскому Франциску приглашение северокорейского лидера Ким Чон Ына посетить Пхеньян. Вместе со своей супругой Мун Чжэ Ин примет участие в мессе за мир на Корейском полуострове, которая состоится в Соборе Святого Петра. Сначала Мун Чжэ Ин посетит с государственным визитом Францию, где встретится со своим коллегой Эммануэлем Макроном. Он побывает на концерте, посвящённом южнокорейско-французской дружбе, на котором выступит известный бойз-бэнд «Бантхан Сонёндан» (BTS). 18-19 октября южнокорейский президент примет участие в очередном саммите форума «Азия-Европа» (ASEM), который состоится в Брюсселе, встретится с лидерами стран Евросоюза. Будут обсуждаться вопросы развития двусторонних отношений, которые носят стратегический характер. 19-20 октября Мун Чжэ Ин примет участие во встрече участников глобальной инициативы P4G, которая состоится в Дании. Её целью является принятие конкретных решений по реализации Парижского договора по климату и целей устойчивого развития ООН.