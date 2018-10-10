13-21 октября президент РК побывает в странах Европы

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В период с 13 по 21 октября президент РК Мун Чжэ Ин совершит поездку по странам Европы. Он посетит Францию, Италию, Ватикан, Бельгию и Данию. С 13 по 18 октября южнокорейский лидер побывает с государственным визитом во Франции и официальным визитом в Италии, где обсудит вопросы развития двусторонних отношений с этими странами. В частности, Франция рассматривается в качестве важного партнёра в решении вопросов внешней политики и безопасности, а Италия - как партнёр в экономической области. 17-18 октября глава РК посетит с официальным визитом Ватикан, где встретится с Папой Римским Франциском. Мун Чжэ Ин намерен заручиться поддержкой в деле налаживания мира и стабильности на Корейском полуострове, а также обсудить дальнейшие планы сотрудничества. 18-19 октября южнокорейский президент примет участие в очередном саммите форума «Азия-Европа» (ASEM), который состоится в Брюсселе, встретится с лидерами стран Евросоюза. Будут обсуждаться вопросы развития двусторонних отношений, которые носят стратегический характер. 19-20 октября Мун Чжэ Ин примет участие во встрече участников глобальной инициативы P4G, которая состоится в Дании. Её целью является принятие конкретных решений по реализации Парижского договора по климату и целей устойчивого развития ООН. Южнокорейский лидер намерен подчеркнуть важность сотрудничества в реализации политики «зелёного роста» и поддержки развивающихся стран. Кроме того, Мун Чжэ Ин планирует обсудить с правительством Дании возможности сотрудничества в противодействии климатическим изменениям, а также в развитии технологий будущего.