Восьмой раунд переговоров о распределении расходов на содержание войск США состоится в Сеуле

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Восьмой раунд переговоров о распределении расходов на содержание американского воинского контингента в РК будет проходить в Сеуле с 16 по 17 октября. Южнокорейскую делегацию, в составе которой представители министерств иностранных дел и обороны, как и ранее, возглавляет представитель РК на данных переговорах Чан Вон Сам, американскую – его коллега Тимоти Беттс. Вышеуказанные расходы охватывают оплату услуг южнокорейских работников, строительные работы на территории американской базы, материальное обеспечение. В этом году часть расходов южнокорейской стороны составила примерно 960,2 млрд вон или 847,4 млн долларов. Впервые соответствующий договор о распределении затрат на содержание американского контингента был заключен в 1991 году. Всего он заключался девять раз. Срок действия нынешнего договора завершается 31 декабря. До этого момента нужно заключить следующий. В настоящий момент США требуют разделить бремя расходов относительно размещения стратегического вооружения. РК указывает на невозможность этого. В общем, с марта этого года ведутся упорные споры вокруг таких пунктов, как сумма расходов, срок договора, прозрачность выполнения бюджета.