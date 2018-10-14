В третьем квартале количество безработных в РК резко увеличилось

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В третьем квартале этого года среднемесячное количество безработных в РК увеличилось на 102 тыс. человек в годовом исчислении, составив 1 млн 65 тыс. человек. Как сообщили в Национальном статистическом управлении, это самый высокий показатель для третьего квартала с 1999 года, когда страна переживала последствия валютного кризиса. Таким образом, показатель в 1 млн безработных превышен впервые за последние 19 лет. Нынешний рост связывают с сокращением численности экономически активного населения, пытающегося найти работу. Уровень занятости в указанный период сократился на 0,3% в годовом исчислении, составив 61,1%. Это самое большое сокращение показателя с первого квартала 2010 года.