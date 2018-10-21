В объединённой зоны безопасности не будет постов охраны и оружия

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Представители двух Корей и Командования ООН договорились демонтировать посты охраны и вывести всё вооружение из объединённой зоны безопасности в пограничном пункте Пханмунчжом. Как сообщили в министерстве обороны РК, соответствующая договорённость достигнута в ходе состоявшегося в понедельник второго раунда трёхсторонних переговоров. Будут демонтированы посты охраны в радиусе одного километра от военно-демаркационной линии, а число военнослужащих, находящихся в объединённой зоне безопасности, будет сокращено. Работы по демилитаризации объединённой зоны безопасности должны быть полностью завершены до 25 октября. На переговорах южнокорейскую сторону представлял начальник северокорейского отдела министерства обороны полковник Чо Ён Гын, северокорейскую - представитель на рабочих переговорах по военным вопросам старший полковник Ом Чхан Нам, а делегацию командования ООН - секретарь военной комиссии по перемирию в Корее полковник Берк Хэмилтон. Договорённость о демилитаризации объединённой зоны безопасности достигнута на межкорейском саммите в Пхеньяне в сентябре.