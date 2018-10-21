В Кронштадте открылся сквер, построенный в сотрудничестве с Инчхоном

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23 октября в Кронштадте прошла торжественная церемония открытия нового сквера, построенного на средства Санкт-Петербурга по проекту города-партнёра Инчхона. Его площадь составила около 2 гектаров. В октябре следующего года в Кронштадте будет построен Инчхонский парк. Данные проекты являются ответом на создание в 2011 году в Инчхоне Площади Санкт-Петербурга. Там установлен памятник в честь подвига легендарного крейсера "Варяг" и канонерской лодки "Кореец", которые погибли в 1904 году в бою с японской эскадрой в Инчхонской бухте. Ежегодно посольство России в РК проводит там памятную церемонию. В ноябре 2013 года место гибели «Варяга» посетил президент России Владимир Путин.