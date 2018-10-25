Спецпредставитель США посетит Сеул

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29 октября спецпредставитель США по северокорейским вопросам Стивен Бигэн прибудет с визитом в Сеул. Как сообщили в госдепартаменте, он намерен обсудить с представителями южнокорейского правительства меры по достижению полной, подконтрольной и необратимой денуклеаризации КНДР. Ранее, 21 октября спецпредставитель МИД РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун посетил Вашингтон, где встретился со Стивеном Бигэном, обсудив стратегию диалога КНДР и США по денуклеаризации. Нынешний визит Бигэна в Сеул является четвёртым по счёту после его назначения на этот пост в конце августа.