Минфин США расширяет односторонние санкции против КНДР

Photo : YONHAP News

Министерство финансов США расширило список односторонних санкций против КНДР. По данным пресс-службы министерства, в него были включены две сингапурские компании Wee Tiong Pte Ltd и WT Marine Pte Ltd, а также гражданин Сингапура Тан Ве Бенг. Последний является акционером внешнеторговой компании Wee Tiong. Они обвиняются в отмывании денег в пользу Пхеньяна с использованием американской финансовой системы. Новые меры демонстрируют стремление США исполнить резолюции СБ ООН и показывают, что КНДР до сих пор использует незаконные схемы для обхода санкций.