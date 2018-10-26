Photo : YONHAP News

1 ноября вступило в силу межкорейское соглашение в военной области, которое подписали 19 сентября в Пхеньяне министры обороны Юга и Севера Сон Ён Му и Но Гван Чхоль. Документ принят в рамках реализации Пханмунчжомской декларации. Заключённая 27 апреля, она предусматривает прекращение «враждебных действий» в отношении друг друга и устранение «опасности войны». В соответствии с соглашением, установлена 10-километровая буферная зона вдоль сухопутной границы, в которой запрещены артиллерийские стрельбы и военные учения. Аналогичные буферные зоны шириной 80 км установлены на границах между Югом и Севером в Восточном и Жёлтом морях с целью предотвращения столкновений между военными кораблями. В воздушном пространстве над демилитаризованной зоной установлены бесполётные зоны, в которых запрещается эксплуатация беспилотных летательных аппаратов, вертолётов и других воздушных судов.