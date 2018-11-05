Скончался известный южнокорейский актёр Син Сон Иль

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В ночь на 4 ноября на 81-м году жизни ушёл из жизни известный южнокорейский актёр Син Сон Иль, пик популярности которого пришёлся на 60-70-е годы. В прошлом году у него диагностировали третью стадию рака лёгких, лечение оказалось малорезультативным. Син Сон Иль дебютировал в 1960 году в фильме «Романтический папа». После этого он снялся в 524 фильмах, был лауреатом многочисленных национальных кинематографических наград. В 1964 году Син Сон Иль женился на известной актрисе Ом Эн Ран. Это событие называли «свадьбой века». В ряде фильмов супруги снялись вместе. В 1970-х Син Сон Иль стал заниматься политикой, баллотировался в депутаты Национального собрания, но в 1981 и 1996 году потерпел неудачи, но в 2000 году стал депутатом. Несмотря на страшный диагноз, актёр продолжал вести активный образ жизни, участвуя в различных кинематографических мероприятиях. Поминальный алтарь размещён в сеульской больнице Асан.