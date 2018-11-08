Пхеньян критикует рабочую группу РК и США и возобновление учений KMEP

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КНДР подвергла критике возобновление двусторонних южнокорейско-американских учений морской пехоты и подготовку к формированию рабочей группы РК и США, которая будет обсуждать вопросы межкорейского сотрудничества, денуклеаризацию, санкции против КНДР и другие подобные темы. 9 ноября на северокорейском пропагандистском сайте «Уриминчжоккири» была представлена статья, в которой говорится, что через указанную «рабочую группу» США намерены сдерживать межкорейские проекты. В статье говорится также, что Юг должен самостоятельно работать над реализацией межкорейских деклараций с позиции независимого государства, не оглядываясь на США. Другое северокорейское издание «Мэари» прокомментировало возобновление южнокорейско-американских учений морской пехоты батальонного уровня KMEP. Указывается, что они являются угрозой устремлениям Юга и Севера к миру и процветанию Корейского полуострова.