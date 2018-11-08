Чо Юн Чжэ: Доверие – важное условие для денуклеаризации КНДР

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Для продолжения достигнутых успехов в денуклеаризации КНДР и налаживании мира на Корейском полуострове важным условием является доверие. Об этом 9 ноября заявил посол РК в США Чо Юн Чжэ, выступая в Вашингтоне после получения Специальной дипломатической награды Совета по международным делам. Он заявил, что в этом году беспрецедентные внешнеполитические усилия принесли значимый результат в виде трёх межкорейских саммитов, а также первого в истории саммита КНДР и США. Север прекратил проведение ракетных и ядерных испытаний, начав демонтаж испытательных полигонов. А согласно межкорейским договорённостям, принятым в рамках Пханмунчжомской декларации на Корейском полуострове исчезает военная напряжённость. Посол подчеркнул, что доверие может дать возможность к ещё большим шагам в достижении поставленных целей. Чо Юн Чжэ отметил, что это только начало и нужно прилагать усилия для поиска точек соприкосновения, максимально используя дипломатические средства. Он указал на сохранение тесного сотрудничества Сеула и Вашингтона, заявив, что сделает всё возможное для того, чтобы дипломатические усилия принесли свои плоды.