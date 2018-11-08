Расходы корейцев на заготовку кимчхи выросли на 13%

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Расходы корейцев на заготовку традиционных замаринованных овощей кимчхи выросли на 13% по сравнению с прошлым годом. На это указывают результаты исследования, проведённого 8-9 ноября Корейским центром изучения потребительских цен в шести крупнейших городах страны. Центр провёл анализ стоимости 15-ти наименований продуктов, традиционно используемых в изготовлении кимчхи. Итак, из расчёта на семью, состоящую из четырёх человек, средний объём соответствующих расходов составил 250 долларов, если делать закупку продуктов на традиционных рынках. Это на 12,9% больше, чем в прошлом году. В случае, если покупать ингредиенты в крупных магазинах, то показатель составляет 311 долларов. Данная отметка выросла на 13,9%. Указывается, что средняя стоимость продуктов на рынках на 20% ниже, чем в крупных магазинах.