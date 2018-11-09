В КНДР имеются не менее 13 ракетных баз, о которых официально не сообщалось

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На территории КНДР имеется не менее 13 ракетных баз, о которых Пхеньян официально не сообщал, а всего таких баз может быть до 20-ти. Об этом говорится в докладе Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, опубликованном 12 ноября. В документе, в частности, представлены спутниковые фотографии местности Сакканмоль уезда Хванчжу-гун провинции Хванхэ-Пукто, сделанные 29 марта. Там находится база баллистических ракет малого радиуса действия. Сакканмоль находится в 85 км к северу от демилитаризованной зоны. Эксперты центра считают, что ракетные операционные базы можно использовать для всех типов баллистических ракет - от малой дальности до межконтинентальных, в связи с чем они должны стать объектами декларирования, проверок и демонтажа. Исследователь Джозеф Бермудес отмечает, что базы действуют и подвергаются модернизации.