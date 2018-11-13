Президент РК прибыл с визитом в Сингапур

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13 ноября президент РК Мун Чжэ Ин прибыл с визитом в Сингапур. 14-15 ноября он примет участие в ряде мероприятий по линии АСЕАН - саммитах РК-АСЕАН, АСЕАН плюс три и стран Восточной Азии. 16 ноября южнокорейский лидер отправится в Папуа-Новую Гвинею для участия в 26-м саммите АТЭС. В рамках турне Мун Чжэ Ин встретится с президентом России Владимиром Путиным, вице-президентом США Майклом Пенсом, премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном и ещё рядом глав государств. Ведутся переговоры об организации встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. В ходе двусторонних встреч будут обсуждаться вопросы активизации процесса денуклеаризации Корейского полуострова, который находится в состоянии застоя.