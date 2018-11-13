Продажи на онлайн-рынках выросли на 13,3%

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В прошлом году объём продаж на онлайн-рынке вырос на 13,3% в годовом исчислении, составив 54 млрд 13 млн долларов. Об этом сообщили 14 ноября в Торгово-промышленной палате РК. С 2015 года рост показателя превышает 10%. Продажи в мелких круглосуточных магазинах выросли на 14,1%, составив около 20 млрд долларов. Между тем, в крупных универмагах темпы роста продаж сократились на 2%. Представитель Торгово-промышленной палаты сообщил, что с ростом онлайн рынка торговые компании всё больше склоняются к сбыту товара через онлайн площадки.