Американский кореец Энди Ким избран в Конгресс США

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Американский кореец, представитель Демократической партии Энди Ким избран в Палату представителей Конгресса США. Таким образом, в Палате представителей Конгресса США впервые за последние 20 лет появился американец корейского происхождения. Агентство Associated Press в среду официально объявило Энди Кима победителем, хотя местные избирательные комиссии на тот момент ещё на завершили обработку бюллетеней. Энди Ким является американским корейцем во втором поколении. В администрации бывшего президента Барака Обамы он работал в Совете национальной безопасности. Первым конгрессменом-представителем корейской диаспоры был Ким Чхан Чжун. Он был депутатом Палаты представителей в период с 1993 по 1999 год.