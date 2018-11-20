Дональд Трамп: Проблемы, связанные с Северной Кореей, самые сложные

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Решения проблем, связанных с Северной Кореей, были наиболее сложными. Об этом президент США Дональд Трамп заявил 18 ноября в интервью Fox News, отвечая на вопрос о самых трудных решениях, принимавшихся им на посту главы государства. Трамп напомнил также, что, передавая ему дела в начале 2017 года, Барак Обама предупредил, что самая серьёзная угроза для США - это КНДР. Если бы Вашингтон придерживался прежней политики, то между США и КНДР могла бы вспыхнуть война. Однако он совместно с северокорейским лидером Ким Чон Ыном принял серьёзное решение о том, в каком направлении должна двигаться КНДР. Трамп выразил удовлетворение тем, что в своё время решился на проведение личной встречи с Ким Чон Ыном, отметив, что он доволен сделанным выбором.