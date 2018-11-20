Правительство РК будет бороться с искусственным завышением рейтинга песен

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Правительство РК планирует со следующего года проводить постоянный мониторинг отечественных музыкальных сайтов в связи с проблемой искусственного завышения различных показателей, влияющих на рейтинг песен в известных чартах. Ожидается, что брокеры, работающие таким образом, столкнутся с серьёзным наказанием. 21 ноября министерство культуры, спорта и туризма представило проект своего бюджета на следующий год члену специального бюджетного комитета, депутату от правящей Демократической партии Тобуро Ким Хён Гвону. Он предусматривает выделение 530 тыс. долларов на проект по поддержанию справедливой системы музыкального рынка. Министерство впервые подготовило проект специально для этой цели. Ожидается, что 132 тыс. долларов пойдут на анализ больших данных, 176 тыс. долларов на разработку мер по борьбе с искусственным завышением рейтинга песен, путём массовой скупки дисков, стриминга и другими методами. 220 тыс. долларов будут потрачены на создание системы постоянного мониторинга.