22 ноября в DMZ Юг и Север соединят дорогу

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22 ноября в демилитаризованной зоне на вершине Хвасаль мори в уезде Чхольвон-гун провинции Канвондо Юг и Север соединят дорогу. Подобное происходит впервые с 1953 года когда, стороны заключили соглашение о прекращении огня. Военный представитель сообщил о том, что после заключения Югом и Севером соглашения в военной сфере от 19 сентября в рамках реализации Пханмунчжомской декларации стороны приступили к разминированию участка DMZ на вершине Хвасаль мори, где будут проводиться совместные раскопки останков погибших в Корейской войне. По его словам, в этой зоне будет соединена дорога шириной до 12 метров. К строительным работам привлечены инженерные подразделения сухопутных войск. В этом же районе в период с апреля по октябрь прошлого года стороны договорились провести совместные раскопки останков погибших в Корейской войне. Здесь велись ожесточённые бои. Только в ходе разминирования и строительных работ на южнокорейской стороне демилитаризованной зоны были найдены останки девяти погибших.