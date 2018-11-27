30 ноября Север и Юг завершили снос части сторожевых постов в DMZ

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30 ноября Юг и Север завершили снос 20 сторожевых постов. Это было сделано в соответствии с договорённостями в военной области согласно Пханмунчжомской декларации и последующим договорённостям сторон. Стороны решили сохранить по одному объекту - это южнокорейский пост, построенный сразу после подписания договора о прекращении военных действий в Корейской войне, и северокорейский пост, который в июне 2013 года посетил лидер КНДР Ким Чон Ын. Стоит отметить, что данные сооружения носят лишь условный характер, и в них не размещены какое-либо оружие и военнослужащие. В ближайшем времени стороны проведут инспекцию на местах демонтажа постов охраны. 30 ноября также завершатся работы по разминированию участка Хвасаль мори в уезде Чхольвон-гун провинции Канвондо. В скором времени начнутся дорожные работы, необходимые для проведения поисков останков солдат, погибших в годы Корейской войны.