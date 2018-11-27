В 2020 году в Сеуле состоится заседание Ассоциации национальных олимпийских комитетов

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В 2020 году в Сеуле состоится 25-е заседание Ассоциации национальных олимпийских комитетов. Данное решение было принято 29 ноября во время ежегодного заседания ассоциации в Токио. Сеул не в первый раз проводит данное мероприятие. Ещё в 2007 году здесь состоялось 15-е заседание ассоциации. Стоит отметить, что сотрудники Национального олимпийского комитета РК приложили ряд усилий для того, чтобы получить право на проведение мероприятия, обойдя ближайших конкурентов - испанский город Малагу и Узбекский Ташкент. Для этого был проведён ряд встреч с высокопоставленными чиновниками Ассоциации национальных олимпийских комитетов. Как подчеркнули в комитете, мероприятие подобного масштаба благоприятным образом скажется на улучшении положения РК в качестве спортивной державы в преддверии важной даты - 100 лет со дня основания Национального олимпийского комитета РК.