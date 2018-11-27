5 декабря состоится запуск спутника РК «Чхоллиан 2А»

5 декабря в Гвианском космическом центре в северо-восточной части Южной Америки состоится запуск первого южнокорейского геостационарного спутника, созданного полностью на основе отечественных технологий. Это «Чхоллиан 2А». Как сообщили в министерстве науки и информационно-коммуникационных технологий РК, предварительная проверка работы спутника и другие процедуры подготовки полностью завершены. После запуска спутник выйдет на стационарную орбиту. В его задачи входит сбор метеорологической информации. Второй спутник «Чхоллиан 2В» с аналогичными задачами будет запущен уже в следующем году. «Чхоллиан 2А» должен заменить первый южнокорейский коммуникационно-метеорологический спутник «Чхоллиан-1», запущенный в 2010 году. Недавно срок его работы был продлён на два года до 2020 года.