KBS и Образовательный центр имени короля Сэчжона Великого будут сотрудничать

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Телерадиокомпания KBS и Образовательный центр имени короля Сэчжона Великого решили сотрудничать в распространении и популяризации корейского языка и культуры за рубежом. Стороны подписали соответствующий рабочий договор. В соответствии с ним, со следующего года 177 центров имени короля Сэчжона, действующие в 56 странах, смогут использовать в своих образовательных программах контенты зарубежных каналов KBS на безвозмездной основе. Это, в частности, каналы KBS World и KBS World24. KBS World транслирует южнокорейские сериалы и различные развлекательные передачи на разных языках в 108 странах. В Юго-Восточной Азии KBS World обгоняет по рейтингу CNN, BBC и NHK, играя важнейшую роль в распространении корейской культуры Халлю в мире. KBS World24 транслирует новости и документальные передачи для аудитории соотечественников в США, Японии, России и странах СНГ.