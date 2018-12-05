Правительство РК призывает граждан к осторожность в связи с пожарной опасностью

Министерство административного управления и безопасности РК распространило призыв к гражданам страны проявлять особую осторожность в связи с повышенной угрозой пожаров в связи с сильным похолоданием и ветром. По данным пожарной службы, с 2013 по 2017 год по стране было зафиксировано 215 тыс. пожаров. 35% из них пришлись на зимний период. 44% случаев с летальным исходом в связи с пожарами также пришлись на зиму. В министерстве указывается, что с похолоданием чаще используется различное обогревательное оборудование, что увеличивает вероятность возникновения пожаров.