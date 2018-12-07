Юг и Север приступили к проверке железной дороги СК вдоль восточного побережья

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8 декабря Юг и Север приступили ко второму этапу проверки состояния железной дороги КНДР. Накануне стороны завершили оценку состояния участка железных дорог протяжённостью 400 км от Кэсона до Синыйчжу на границе с Китаем. В субботу в 4 часа утра 28 южнокорейских экспертов выехали из Сеула, в 9 часов направившись на территорию КНДР. Передвигаясь на автобусе, сначала они обследуют участок между станциями Кымгансан и Анбён, а затем продолжат работу уже на поезде. Проверка продлится до 17 декабря. За этот срок стороны намерены оценить состояние участка общей протяжённостью 800 км вдоль восточного побережья Корейского полуострова от города Вонсана до станции Туманган на границе с Россией. Южнокорейский поезд, использовавшийся для проверки вдоль западного побережья, переправлен в Вонсан для дальнейшего применения в совместной инспекции на востоке. Стоит отметить, что железнодорожный транспорт РК передвигается по территории Севера вдоль восточного побережья впервые после разделения страны.