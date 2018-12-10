ВНД на душу населения РК превысит в этом году 30 тыс. долларов

В этом году валовой национальный доход на душу населения РК составит 31.243 доллара. Об этом сообщили 9 декабря в Банке Кореи. В прошлом году данный показатель вплотную приблизился к 30-тысячной отметке, составив 29.745 долларов. Таким образом, РК преодолеет очередной рубеж через 12 лет после достижения показателя в 20 тыс. долларов. Между тем, темпы экономического роста окажутся ниже 3%, что свидетельствует о продолжении тенденции низкого роста. По прогнозам Банка Кореи, в этом году рост отечественной экономики составит 2,7%. Это минимальная отметка с 2012 года, когда она составила 2,3%.