Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина вырос на 1,1%

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Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина вырос впервые за последние десять недель. Как свидетельствуют результаты опроса, проведённого с 3 по 7 декабря агентством Realmeter среди 2,5 тыс. южнокорейцев, действующего главу государства поддерживают 49,5% респондентов. Это на 1,1% больше, чем на прошлой неделе. Отрицательное отношение к президенту высказали 45,2% респондентов, что на 1,4% меньше. Демократическую партию Тобуро поддерживают 38,2% опрошенных, партию Свободная Корея - 24,7%, партию Справедливости – 8,5%, партию Справедливого будущего – 5,9%, партию Демократии и мира – 2,3%. Статистическая погрешность при обработке данных составляет ±2% при уровне достоверности 95%.