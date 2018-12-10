Сеул подготовит план соединения железных дорог Юга и Севера до конца этого года

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В министерстве по делам воссоединения РК намерены более подробно проработать план работ по соединению сети железных дорог Юга и Севера до конца этого года. Об этом представитель министерства сообщил 11 декабря на встрече с журналистами. Он напомнил, что соответствующая договорённость была достигнута лидерами двух стран в сентябре. В этой связи 10 декабря в американском Центре стратегических и международных исследований (CSIS) сообщили, что начало вышеуказанных строительных работ станет важным внешнеполитическим и геополитическим успехом. Аналитик центра Виктор Чха отметил, что успех проекта соединения железных дорог Юга и Севера может быть гораздо важнее с коммерческой точки зрения, чем во время сотрудничества сторон в рамках политики «Солнечного тепла» бывшего президента РК Ким Дэ Чжуна. Такая вероятность обусловлена тем, что РК стала полноправным членом международной Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД).