Южнокорейские молодожёны стремятся приобрести жильё

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В прошлом году 83,3% южнокорейских новобрачных имели задолженности по кредитам. Как отмечается в представленном 11 декабря докладе Национального статистического управления, это на 1,3% больше, чем в предыдущем году. Средний объём задолженности каждой молодой семьи вырос на 12,9%, составив 85 тыс. долларов. Нынешний рост объясняется тенденцией к покупке жилья сразу после вступления в брак при наличии специальных предложений по кредитам для молодожёнов, а также государственных льгот. 43,6% молодых семей имеют свой дом. Это на 0,5% больше, чем в предыдущем году. Также статистика показывает, что уровень рождаемости больше среди семей, имеющих собственное жильё. Кроме того, отмечается, что этот показатель падает среди людей с большим доходом, а также среди семей, в которых работают оба супруга.