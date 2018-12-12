Посол США в РК призвал Сеул увеличить вклад в содержание американских войск

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Американская сторона высоко оценивает тот вклад, который вносит Сеул в поддержку альянса РК и США, по этот вклад можно и нужно увеличить. Об этом заявил посол США в РК Гарри Харрис, выступая 11 декабря на мероприятии проводов года в Ассоциации дружбы РК и США. Он отметил, что союз РК и США получает большие преимущества благодаря передовым технологиям, профессиональной армии и высокоразвитой южнокорейской экономике,- отметил посол. Он выразил надежду на то, что стороны сумеют своевременно заключить важное соглашение о распределении военных расходов.