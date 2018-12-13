В Сеуле проходит расширенное совещание по экономическим вопросам

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17 декабря в Сеуле под председательством президента РК Мун Чжэ Ина проходит расширенное совещание по экономическим вопросам с участием руководителей профильных ведомств и советников главы государства. Это первое совещание подобного рода с момента вступления Мун Чжэ Ина в должность президента в мае прошлого года. Необходимость в его проведении возникла в связи со сложной ситуацией в экономике. О намерении провести такое мероприятие глава государства сообщил 12 декабря, когда получал доклад от нового вице-премьера Хон Нам Ги. Как сообщил ранее представитель президентской администрации, участники совещания сосредоточатся на обсуждении таких вопросов как пути оживления экономики, испытывающей спад в результате снижения потребительской активности, а также выработка мер реализации провозглашённой главой государства политики «всеобъемлющего роста».