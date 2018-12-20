Заместители глав МИД РК и России обсудили денуклеаризацию Корейского полуострова

Photo : KBS News

18 декабря в Сеуле состоялись южнокорейско-российские дипломатические консультации, в которых приняли участие заместители министров иностранных дел двух стран Ли До Хун и Игорь Моргулов. Обсуждались вопросы сотрудничества в достижении денуклеаризации и установлении мира на Корейском полуострове. Как отметил южнокорейский дипломат, Москва играет особую роль в решении ракетно-ядерной проблемы Пхеньяна, поскольку Россия и КНДР поддерживают тесные контакты на высоком и рабочем уровнях. По его мнению, для успешного продолжения диалога между всеми заинтересованными странами они должны заручиться помощью и поддержкой со стороны мирового сообщества, и особую роль в этом играет Россия, которая является постоянным членом Совета Безопасности ООН. Игорь Моргулов, в свою очередь, назвал успешным 2018 год, когда благодаря совместным усилиям всех заинтересованных сторон удалось достичь успеха в смягчении военной напряжённости на Корейском полуострове, возобновлении межкорейского диалога и улучшении американо-северокорейских отношений. Он добавил, что нынешняя ситуация сложилась во многом благодаря «дорожной карте», предложенной Россией и Китаем. Стороны обменялись оценками ситуации в регионе, обсудив вопросы дальнейшего сотрудничества.