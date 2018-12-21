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Майкл Помпео: Второй американо-северокорейский саммит может пройти в ближайшее время

Write: 2018-12-21 10:37:59Update: 2018-12-21 12:02:26

Майкл Помпео: Второй американо-северокорейский саммит может пройти в ближайшее время

Photo : YONHAP News

Второй американо-северокорейский саммит может пройти в ближайшее время. Об этом заявил в четверг в интервью радиостанции штата Канзас KNSS госсекретарь США Майкл Помпео. Таким образом глава госдепартамента ещё раз озвучил позицию США о желании провести саммит как можно быстрее после 1 января следующего года. Помпео также выразил надежду на то, что в ходе встречи глав двух стран удастся устранить угрозы, стоящие перед США. Отвечая на вопрос о том, улучшилась ли в целом ситуация вокруг ядерной проблемы КНДР за прошедший год, госсекретарь отметил, что положительные изменения безусловно есть. Он обратил внимание на то, что Север прекратил проведение ракетных и ядерных испытаний. 
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