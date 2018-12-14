Церемония начала работ по модернизации железных дорог КНДР выведена из-под санкций

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Церемония начала работ по модернизации железных дорог КНДР, намеченная на 26 декабря, состоится по плану. В ходе состоявшегося в пятницу второго заседания южнокорейско-американской рабочей группы по вопросам КНДР было принято решение вывести из под антисеверокорейских санкций действия, связанные с проведением вышеуказанной церемонии. Об этом сообщил спецпредставитель МИД РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун, представляющий южнокорейскую сторону. По его словам, были также достигнуты договорённости о проведении Югом и Севером совместных работ по поиску останков погибших в Корейской войне. Стороны решили совместно работать над проведением рабочих переговоров представителей КНДР и США. Ли До Хун также отметил, что в США не считают объектом санкций проект оказания Югом гуманитарной помощи Северу в объёме 8 млн долларов. Данный вопрос в настоящий момент рассматривается американской стороной. Спецпредставитель госдепартамента США по северокорейским вопросам Стивен Бигэн выразил надежду на переход на новый уровень переговоров с северокорейскими партнёрами, учитывая возможность обсуждения деталей организации второго американо-северокорейского саммита.