Церемония начала работ по соединению транспортной сети Юга и Севера состоится 26 декабря

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Церемония начала работ по соединению железных и автомобильных дорог Юга и Севера, а также их модернизации на территории КНДР, состоится 26 декабря на северокорейской железнодорожной станции Пханмун. В ней примут участие по 100 представителей каждой стороны. Соответствующая договорённость была достигнута в ходе состоявшихся в четверг в Кэсоне межкорейских рабочих переговоров. Договорённость о проведении церемонии начала реализации проекта соединения железных и автомобильных дорог Юга и Севера до конца этого года была достигнута .в ходе межкорейского саммита в Пхеньяне в сентябре. В рамках реализации проекта стороны с конца ноября проверяют состояние северокорейских железных дорог. Первоначально планировалось завершить проверку до церемонии начала реализации проекта, но, как отметил представитель министерства по делам воссоединения РК, мероприятие пройдёт до её завершения. Южнокорейская сторона проконсультируется с Вашингтоном относительно того, не будет ли реализация транспортного проекта нарушением антисеверокорейских санкций. Возможно, потребуется их частичная отмена как при проведении совместной проверки железных дорог Севера.