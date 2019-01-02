Школьники РК и Германии налаживают обмены

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РК и Германия начинают программу студенческих обменов в целях укрепления единства в вопросе мира и воссоединения. Как сообщили в министерстве образования РК, программа будет проводиться с 3 по 13 января. Со стороны РК в ней принимают участие 68 учеников старших классов из 17 городов и провинций. Они посетят Германию и другие страны Европы для ознакомления с культурой, изучения опыта этих стран в вопросе воссоединения и налаживания мира. Представитель министерства сообщил, что прежде РК и Германия проводили обучающие программы для работников образовательных органов, но для школьников подобная программа реализуется впервые.