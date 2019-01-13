В РК приняты экстренные меры по снижению уровня микропыли в атмосфере

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13-14 января в столичном регионе и в других регионах РК принимаются экстренные меры по снижению уровня микропыли в атмосфере, который второй день подряд превышает 50 микрограммов на кубометр. С 6 часов утра до 9 часов вечера в Сеуле, Инчхоне и провинции Кёнгидо госучреждения ввели систему, которая предусматривает поочерёдное, в зависимости от даты, пользование автомобилями с номерными знаками, оканчивающимися на чётные и нечётные числа. В столичном регионе такие меры вводятся второй день подряд третий раз после января и марта прошлого года. Аналогичные меры в понедельник введены в Пусане, Тэчжоне, Сэчжоне, Кванчжу, провинциях Чхунчхондо и Чолла-Пукто. Кроме того, в Сеуле вводятся ограничения на передвижение старых дизельных автомобилей весом более 2,5 тонн, зарегистрированных до 31 декабря 2005 года. Нарушители запрета будут облагаться штрафом до 100 долларов. Исключением являются автомобили, на которых установлены фильтры. Всего в стране зарегистрировано 320 тыс. автомобилей, подпадающих под временный запрет. Из них около 200 тыс. приходятся на Сеул.