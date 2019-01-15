В Кояне готовятся к очередной Международной выставке цветов

С 26 апреля по 12 мая в Озёрном парке района Ильсан города Кояна провинции Кёнгидо и в местном районе Цветочной отрасли Вондан пройдёт крупнейшая в стране Международная выставка цветов. Обычно мероприятие проводится только в Озёрном парке, но на этот раз было решено приобщить к этому мероприятию и район Вондан с целью оказания поддержки местным цветочным фермам. Как всегда в рамках выставки состоятся не только презентации цветоводческих компаний РК и других стран, но и семинары, конференции, деловые встречи. Кроме того, на этот раз в рамках шоу ландшафтного дизайна будут показаны около ста садов на тему любви, мира и города Кояна. В выставке примут участие сотни цветоводческих компаний, которые представят около 100 млн. цветов.