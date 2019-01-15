В Сеуле состоялись переговоры представителей МИД РК и КНР

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18 января в Сеуле первый замминистра иностранных дел Чо Хён и замминистра иностранных дел Китая, спецпредставитель по делам Корейского полуострова Кун Сюанью провёли совместный официальный ужин. По данным МИД РК, стороны обменялись мнениями по ситуации на Корейском полуострове, по плану укрепления сотрудничества по различным вопросам, в том числе по проблеме микропыли, а также по направлениям обменов на высоком уровне в этом году. Чо Хён подчеркнул, что проблема микропыли напрямую связана с качеством жизни населения двух стран, требуя для её решения тесного сотрудничества. Стороны приняли решение укреплять взаимодействие, активно применяя двусторонние каналы диалога в сфере экологии. Они также договорились продолжать усилия по достижению успехов в сотрудничестве в сфере экономики, экологии и других областях, связанных с жизнью населения. Чо Хён и Кун Сюанью также договорились продолжать тесное сотрудничество в вопросе установления прочного мира и реализации денуклеаризации на Корейском полуострове.