Samsung на пятом месте в мире по ценности бренда

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Южнокорейская корпорация Samsung заняла пятое место в мире по ценности бренда, которая составила 91 млрд 282 млн долларов. Об этом сообщила в среду британская консалтинговая компания Brand Finance, представившая очередной рейтинг пятисот самых дорогих брендов. В предыдущем рейтинге бренд Samsung занимал четвёртое место. Его стоимость снизилась на 1,1%, поскольку новые флагманские смартфоны Galaxy S9 и Note 9 оказались недостаточно конкурентоспособными на рынке дорогих мобильных девайсов, а доля компании на рынке низко- и среднебюджетных смартфонов снизилась. В первой четвёрке рейтинга американские компании Amazon, Apple, Google и Microsoft. Hyundai Group оказалась на 79-м месте, LG Group на 91-м.