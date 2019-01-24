Экипаж ледокола «Араон» спас 24 китайских исследователя в Антарктиде

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Экипаж южнокорейского ледокола «Араон» помог эвакуировать 24 китайских исследователя. Как сообщили в четверг в министерстве морского и рыбного хозяйства РК, ледокол оказал помощь китайским исследователям на острове Инэкспрессибл недалеко от южнокорейской исследовательской станции Чан Бо Го. Исследователи первоначально планировали покинуть остров на борту китайского ледокола Xuelong, однако судно столкнулось с айсбергом. В этой связи китайское правительство обратилось за помощью к РК. 21 января «Араон» приступил к спасательной операции. Для доставки китайских исследователей на ледокол использовался вертолёт со станции Чан Бо Го. 4 февраля ледокол доставит китайских исследователей в Новую Зеландию, после чего вернётся на станцию Чан Бо Го.