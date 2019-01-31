В Токио встретились представители МИД РК и Японии

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31 января глава отдела МИД РК по делам Северо-Восточной Азии Ким Ён Гиль и директор департамента Азии и Океании МИД Японии Кэндзи Канасуги провели рабочую встречу в Токио. Об этом 1 февраля сообщило японское агентство NHK. Стороны обсудили вопросы, связанные с решением Верховного суда о выплате японскими компаниями компенсации жертвам принудительной трудовой мобилизации во время японской колониальной оккупации Кореи. Японская сторона вновь потребовала заключить соглашение между правительствами двух стран по этому вопросу. Глава отдела МИД РК по делам Северо-Восточной Азии Ким Ён Гиль не дал конкретных комментариев по данному вопросу.