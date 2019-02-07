В Токио и Сеуле отмечают 100-летие Декларации независимости от Японии от 8 февраля

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7 февраля в Токио состоялось мероприятие, предваряющее круглую дату в 100 лет Декларации независимости от Японии от 8 февраля 1919 года, которую озвучили корейские студенты, обучавшиеся в Токио. Оно состоялось в здании Корейской юношеской христианской ассоциации в Японии. Председатель комиссии по организации 100-летнего юбилея Ли Чжон Голь в торжественной речи заявил, что нужно продолжать борьбу за мир, продолжая дело людей, участвовавших в объявлении декларации от 8 февраля. В пятницу в Сеуле и Токио одновременно состоятся церемонии, посвящённые этой дате. Участники церемонии в Токио намерены посетить место, где в 1919 году была озвучена декларация.